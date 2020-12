EK-wedstrijd van Nederlandse handbalsters tegen Servië gaat door

De Nederlandse handbalsters kunnen zaterdagavond beginnen aan het EK. Servië, de eerste tegenstander van Oranje in Denemarken, heeft na een nieuwe testronde op het coronavirus toestemming gekregen om in actie te komen. Het duel zou eigenlijk vrijdagavond al worden gespeeld, maar werd uitgesteld nadat één van de Servische speelsters positief had getest op het coronavirus.

Een extra testronde op vrijdag leverde nog een besmettingsgeval op bij Servië. De kamergenotes van beide speelsters moesten uit voorzorg ook in isolatie. Zaterdagochtend ondergingen alle handbalsters van het Servische team opnieuw een PCR-test. Het leverde louter negatieve uitslagen op. Na overleg met de gezondheidsdiensten besloot de organisatie van het EK dat de wedstrijd tussen Nederland en Servië in Kolding kan doorgaan. Het duel in de Sydbank Arena begint om 20.30 uur.

Alle Servische speelsters die twee keer achter elkaar negatief hebben getest, mogen uit quarantaine en kunnen in actie komen tegen Oranje. De kamergenote van de eerste speelster die positief bleek te zijn, heeft ook toestemming gekregen om te spelen. Dat geldt niet voor de kamergenote van het tweede speelster die positief was. Zij moet in isolatie blijven. Alle Servische handbalsters worden zondag opnieuw getest.

De Nederlandse handbalsters gaan na het zilver in 2016 en het brons in 2018 voor goud op het EK in Denemarken. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade veroverde vorig jaar in Japan de wereldtitel. Op dat WK speelde Nederland ook tegen Servië. Oranje won met 36-23.