Basketballers in EK-kwalificatie weer naar Turkije

De Nederlandse basketballers gaan begin volgend jaar in de EK-kwalificatie weer naar Turkije. De ploeg van bondscoach Maurizio Buscaglia speelt in Ankara tegen Kroatië (20 februari) en Zweden (22 februari). Afgelopen maand ging Oranje al naar Istanbul om daar in een ‘bubbel’ twee EK-kwalificatiewedstrijden te spelen. Voor de laatste kwalificatieperiode wees de Europese federatie weer Turkije aan.

De basketballers versloegen Zweden in Istanbul met 78-76, maar verloren daarna nipt van Turkije (71-73). De ‘Orange Lions’ hadden zich met een zege op de Turken al kunnen plaatsen voor het EK 2022, dat wordt gespeeld in Tsjechië, Georgië, Italië en Duitsland.

Met twee zeges en twee overwinningen staat Oranje in groep D op de tweede plaats, achter het al geplaatste Kroatië. Om zich te kwalificeren voor de Europese eindronde moeten de basketballers één land onder zich houden in de poule van vier. Zweden en Turkije hebben beide pas één wedstrijd gewonnen.

De vrouwen van bondscoach Hakim Salem kunnen zich voor het eerst sinds 1989 plaatsen voor het EK. Een overwinning in en tegen Slowakije op 6 februari is voldoende voor de basketbalsters. Het EK wordt komende zomer gehouden in Spanje en Frankrijk.