Verstappen snelste in derde training voor GP Sakhir

Max Verstappen heeft een voorschot genomen op poleposition in de Grote Prijs van Sakhir in de Formule 1. De Limburger was de snelste in de derde vrije training. Hij klokte in zijn Red Bull 54,064 seconden.

Valtteri Bottas reed de tweede tijd in zijn Mercedes. De Fin was in het korte rondje op het Outer Circuit twee tienden langzamer dan de Nederlander, die tijdens de training nog spinde nadat hij uit een bocht vloog. Pierre Gasly zette de derde tijd neer in de AlphaTauri. De Fransman gaf 0,363 seconde toe op Verstappen.

De Brit George Russell, die wereldkampioen Lewis Hamilton vervangt bij Mercedes, moest genoegen nemen met de zevende tijd op zes tienden van Verstappen. Russell was vrijdag nog de snelste in beide trainingen. Hamilton is besmet met het coronavirus en mag om die reden niet starten.

De kwalificatierace is later zaterdag. De Grote Prijs van Sakhir is de zestiende en voorlaatste race van het seizoen.