Turner Zonderland heeft olympisch ticket zo goed als binnen

Turner Epke Zonderland is zo goed als zeker van deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio. De olympisch kampioen van Londen 2012 aan de rekstok kan al voor de laatste wereldbekerwedstrijd die meetelt voor olympische kwalificatie opgelucht ademhalen. Zijn Japanse concurrent Hidetaka Miyachi ontbreekt op de deelnemerslijst voor de World Cup van volgende maand in Doha en dat betekent dat Zonderland theoretisch de winnaar is van het klassement.

“Geweldig dat het olympisch ticket zo goed als zeker binnen is”, zegt de 34-jarige Zonderland, die zich gaat opmaken voor zijn vierde Spelen. “Nu hoef ik geen rekening meer te houden met eventuele kwalificatiewedstrijden en kan ik mijn voorbereiding op de Olympische Spelen zo ideaal als mogelijk maken.”

Omdat Zonderland zich in 2019 op de WK niet rechtstreeks wist te plaatsen voor Tokio, was hij aangewezen op het individuele traject op de rekstok. Zowel Zonderland als zijn concurrent Miyachi wonnen drie wereldbekers. Bij een gelijk aantal overwinningen telt het puntentotaal en wat dat betreft staat de Fries er beter voor dan Miyachi. De Japanner leek een jaar geleden de strijd al te hebben opgegeven door de wereldbeker in Bakoe over te slaan. Kort daarna werden de Spelen als gevolg van het coronavirus echter met een jaar uitgesteld.

Zonderland was van plan om zijn sportcarrière in Tokio af te sluiten. Na het uitstellen van de Spelen besloot de afgestudeerd arts nog een jaar door te gaan. Nu de Japanner de wereldbeker in Doha overslaat, hoeft Zonderland ook niet per se naar Qatar.

“Met de huidige stand van zaken kan hij bepalen of de optimale voorbereiding kan worden ingericht mét of zonder deelname aan deze wedstrijd”, aldus de gymnastiekbond. “Uiteraard is pas na het publiceren van de definitieve ‘list of qualifiers’ die na de World Cup in Doha bekend zal worden gemaakt, met zekerheid te zeggen wie de winnaar is van de World Cup-series op het onderdeel rekstok.”