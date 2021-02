Geblesseerde Djokovic ontsnapt voor lege tribunes aan ‘exit’

Novak Djokovic is in de derde ronde van de Australian Open aan uitschakeling ontsnapt. De nummer 1 van de wereld en achtvoudig kampioen in Melbourne raakte tegen de Amerikaan Taylor Fritz geblesseerd, maar won wel in vijf sets: 7-6 (1) 6-4 3-6 4-6 6-2.

Djokovic had vermoedelijk last van zijn rechterzij of een buikspier. Hij liep zijn blessure op bij een val in de derde set. Na dat voorval bewoog hij moeizamer en vooral bij zijn service en forehand leek de Serviër hinder te ondervinden van zijn blessure.

De partij werd afgemaakt voor lege tribunes. Om 23.30 uur plaatselijke tijd moesten alle fans de Rod Laver Arena verlaten wegens de lockdown van vijf dagen. Die ging om middernacht in Australië in.

Djokovic neemt het in de vierde ronde op tegen Milos Raonic uit Canada.