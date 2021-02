Centercourt Australian Open ontruimd wegens aankomende lockdown

Het centercourt van de Australian Open, de Rod Laver Arena, is om 23.30 uur plaatselijke tijd ontruimd. Er is voor Melbourne een lockdown van vijf dagen afgekondigd en die gaat om 00.00 uur Australische tijd in. Dat gebeurde vanwege een uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in de stad waar het grandslamtoernooi wordt gehouden.

Op het moment dat de fans het stadion moesten verlaten, was Novak Djokovic nog bezig met zijn partij in de derde ronde tegen de Amerikaan Taylor Fritz. Djokovic raakte in dat duel geblesseerd. Hij won de eerste twee sets en verloor de derde. In de vierde set ging Fritz aan de leiding toen de toeschouwers gesommeerd werden de uitgang op te zoeken.

Vanaf zaterdag is er geen publiek meer welkom op de Australian Open. Tot en met vrijdag mochten er op het park dagelijks 30.000 mensen naar binnen. Dat is ongeveer een derde van het gebruikelijke aantal toeschouwers dat de wedstrijden bezoekt. Normaal bezoeken in de twee weken dat het toernooi duurt 800.000 mensen het toernooi.