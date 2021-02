Wereldtitel Russin Golikova op 500 meter, WK-zilver voor Kok

Femke Kok heeft in Thialf nog geen schaatsgeschiedenis kunnen schrijven. De 20-jarige Friezin was een voorname kandidaat om als eerste Nederlandse vrouw WK-goud te veroveren op de 500 meter. In de laatste race, tegen haar landgenote Jutta Leerdam, kon de jeugdige sprintster van Team Reggeborgh net niet onder de leidende tijd van Angelina Golikova duiken. Kok finishte in 37,28 seconden, nadat de Russin op 37,14 was geëindigd.

Olga Fatkoelina, eveneens uit Rusland, pakte brons met 37,45. Leerdam reed de vierde tijd: 37,61.

Shorttrackkampioene Suzanne Schulting kon van haar WK-debuut op de langebaan geen feestje maken. Ze ging nog wel ambitieus van start in de eerste rit, zonder tegenstander, maar was al snel kansloos voor het podium door een forse misser in haar eerste bocht. Met een tijd van 38,75 belandde Schulting op de veertiende plek. Ze krijgt zaterdag op de 1000 meter nog een herkansing.

Namens Oranje behaalden Marianne Timmer (1999), Annette Gerritsen (2008) en Thijsje Oenema (2012) al eens WK-brons op de 500 meter. Zilver, en ook goud, op deze afstand zat er voor de Nederlandse vrouwen tot vrijdag niet in.

Kok eindigde vorig seizoen tijdens haar WK-debuut in Salt Lake City nog op de negende plaats. In deze winter beleefde ze haar grote doorbraak. Met dank ook aan de vele technische, tactische en mentale tips van de coaches Gerard van Velde en Michel Mulder, twee olympische kampioenen op de korte afstanden.

De getalenteerde Friezin, afkomstig uit een echte schaatsfamilie, won twee races op de 500 meter bij de NK afstanden, twee ritten op de 500 meter bij de NK sprint en liefst vier opeenvolgende wereldbekerwedstrijden op de kortste afstand. Mede door die indrukwekkende reeks begon ze als favoriet aan de WK, ook vanwege de absentie van olympisch kampioene en titelhoudster Nao Kodaira, die met haar Japanse teamgenoten thuis is gebleven in verband met de coronacrisis.

De vraag was echter of Kok bij de WK bestand zou zijn tegen de toenemende druk. Dat bleek het geval, want ze reed een prima rit, maar kon net niet tippen aan de tijd van Golikova. De Russin was deze winter eindelijk een keer sneller dan haar Nederlandse rivale. Golikova moest in de wereldbeker vorige maand achter Kok vier keer genoegen nemen met zilver.