Ballerini wint ook tweede etappe van Ronde van de Provence

Wielrenner Davide Ballerini heeft vrijdag ook de tweede etappe in de Ronde van de Provence gewonnen. De renner van Deceuninck – Quick-Step was in de rit van Cassis naar Manosque na 170 kilometer de snelste van een uitgedund peloton.

De Italiaan Giulio Ciccone eindigde als tweede, vlak voor de Spanjaard Alex Aranburu. Bauke Mollema was de beste Nederlander met de tiende plaats.

Julian Alaphilippe had ook zijn zinnen op een etappezege gezet. Maar de wereldkampioen kwam 1 kilometer voor de finish ten val. De Fransman stapte weer op zijn fiets maar kon zich niet meer bemoeien met de strijd om de ritzege.

De Ronde van de Provence eindigt zondag. Zaterdag is er een zware bergrit met aankomst in Chalet-Reynard, enkele kilometers onder de top van de Mont Ventoux.