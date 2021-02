Schaatsster Kok: blij met WK-zilver, maar ik kwam voor goud

Femke Kok (20) besefte na haar zilveren race op de 500 meter niet meteen dat ze de beste prestatie ooit van een Nederlandse schaatsster had neergezet op deze afstand bij de WK. “Maar ik wist wel dat ik de eerste wereldkampioene van ons land had kunnen worden. Heel jammer dat het net niet is gelukt. Hopelijk komt het er nog een keer van. Ik ben nog jong genoeg.”

Kok, die in de laatste rit tegen Jutta Leerdam (vierde) reed, bekende dat ze nogal nerveus aan de start verscheen. “Dat kwam ook door de snelle opening van Angelina Golikova”, zei de Friezin over de winnares, die haar net te snel af was: 37,14 tegen 37,28. “Ik schrok ook van haar tijd. Daardoor stond ik toch een beetje te trillen op het ijs. Dat had ik eerder ook al in de wereldbeker. Die stress voelde ik weer in mijn benen en merkte ik ook in mijn ademhaling. Misschien heb ik mezelf toch iets te veel druk opgelegd.”

Uiteindelijk kwam Kok nog heel dicht bij de wereldtitel. “Mijn opening was ook nog best goed, maar helaas kon ik het in mijn rondje net niet afmaken. Het was al met al een stabiele rit, die net niet goed genoeg was. Maar meer zat er nu niet in.”

Kok: “Natuurlijk kan ik best blij zijn met zilver, maar ik kwam voor goud. Misschien was het voor mij nog net een beetje te vroeg voor een wereldtitel. Ik heb in elk geval nu al heel veel zin in het volgende seizoen”, doelde ze op het olympische jaar dat eraan komt. “Ik heb daarin voor mijn gevoel nog steeds niets te verliezen. Ik kan me nog op heel veel punten verbeteren.”