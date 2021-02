Williams verlaat persconferentie in tranen en laat vragen over

Serena Williams heeft na haar nederlaag tegen Naomi Osaka (3-6 4-6) in de halve finales van de Australian Open de persconferentie in tranen verlaten. De 39-jarige Amerikaanse slaagde er opnieuw niet in haar 24e grandslamtitel te pakken.

“Ik had 5-0 kunnen voorstaan, maar ik maakte zoveel fouten dat…”, zo was Williams bezig met het beantwoorden van een vraag. Ze maakte haar antwoord niet af en werd emotioneel. Toen Williams vervolgens werd gevraagd of ze wist waarom haar foutenlast zo hoog was, gaf ze kort antwoord. “Ik weet het niet, het is voorbij.”

Bij het verlaten van de baan legde Williams bij het zwaaien naar het publiek een hand op haar hart. Alsof ze vaarwel zegde. “Ik weet het niet. Als ik op een dag afscheid neem, zal ik het aan niemand vertellen”, zei Williams daarover.

Williams wacht al ruim vier jaar op een nieuwe grandslamtitel.