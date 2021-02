Basketballers Warriors dankzij inhaalrace in overtime langs Heat

Golden State Warriors heeft in de NBA na een sterke inhaalrace in overtime van Miami Heat gewonnen. Dankzij een aantal driepunters van Stephen Curry in de verlenging werd het 120-112. Halverwege keken de Warriors tegen een achterstand van 61-46 aan. Met nog ruim zes minuten te spelen leidde Heat met 99-85.

Toen er nog anderhalve minuut op de klok stond in overtime hadden de Warriors nog geen moment de leiding gehad. Dankzij een score van Kent Bazemore kwam de thuisploeg voor het eerst op voorsprong, met 109-107.

In de reguliere speeltijd haalde Curry niet zijn gewenste niveau. Zijn schotpercentage lag de afgelopen drie weken niet zo laag. In de overtime liet hij toch nog zijn klasse zien. Curry kwam uit op 25 punten, 7 rebounds en 11 assists. Bazemore nam een punt meer voor zijn rekening.

Draymond Green ontbrak bij de Warriors vanwege een enkelblessure.