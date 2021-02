Amerikaanse tennisster Brady naar eerste grandslamfinale

De Amerikaanse tennisster Jennifer Brady, de nummer 24 van de wereld, heeft zich op de Australian Open voor het eerst in haar loopbaan geplaatst voor de finale van een grandslamtoernooi. De 25-jarige Brady was de Tsjechische Karolina Muchova (24) in drie sets de baas: 6-4 3-6 6-4. Na bijna twee uur benutte Brady pas haar vijfde wedstrijdpunt.

Brady reikte vorig jaar al tot de halve finales van de US Open. Daarvoor was ze nooit voorbij de vierde ronde gekomen op de grandslamtoernooien. Tijdens haar laatste twee deelnames in Melbourne verloor ze al in de eerste ronde.

Zaterdag neemt Brady het in de finale op tegen de Japanse Naomi Osaka, die eerder op de dag Serena Williams in twee sets versloeg.