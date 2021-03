Rugbyers Wales winnen Six Nations met dank aan Schotten

De rugbyers uit Wales hebben de eindzege gegrepen in de Six Nations. Wales was voor de overwinning in het zeslandentoernooi afhankelijk van het resultaat van Frankrijk tegen Schotland.

De Franse rugbyers, die vorige week met een try in de slotminuut Wales hadden verslagen, konden de koploper bij een zege nog passeren in de stand. Daarvoor moest met minimaal 21 punten verschil en ten minste vier try’s worden gewonnen.

Dat lukte echter niet. Schotland zorgde dit keer voor de beslissende score in de slotseconden. De Schotten wonnen met 27-23. Ze hielden Frankrijk niet alleen van de eindzege, maar wonnen ook voor het eerst sinds 1999 in Parijs. Vorige maand hadden de Schotten al de eerste zege in 38 jaar op Engeland geboekt in het Twickenham-stadion. Dat was in 1983 voor het laatste gelukt.