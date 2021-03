Dubbelspecialist Rojer verliest in eerste ronde Miami

Tennisser Jean-Julian Rojer is er met zijn dubbelpartner Marcelo Melo niet in geslaagd de tweede ronde te bereiken van de Miami Open. Het Nederlands-Braziliaans duo verloor van de Serviër Miomir Kecmanovic en de Aisam-Ul-Haq Qureshi uit Pakistan in de supertiebreak: 6-7 (5) 6-3 10-4.

Eerder op de dag was tennisser Wesley Koolhof met zijn dubbelpartner Lukasz Kubot uit Polen al uitgeschakeld. Het koppel verloor van Karen Chatsjanov en Andrey Roeblev uit Rusland. Het werd 6-4 6-2 voor de Russische combinatie.