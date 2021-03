Paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel (48) overleden

Paralympisch snowboardkampioene Bibian Mentel is maandag op 48-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie via Instagram laten weten.

“Rust zacht lieve Bibian, lieve mama, lieve dochter, lieve schat. We gaan je nooit vergeten”, schrijft de familie van Mentel.

De Utrechtse leed al lang aan kanker. Begin maart werd bekendgemaakt dat ze uitzaaiingen in haar hersenen had en dat genezing volgens haar artsen niet meer mogelijk was. Mentel vertelde daarna dat ze nog genoot van alle momenten die ze nog had. Vorige week dinsdag opende ze nog haar eigen Cruyff Court bij De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.

Bij snowboardster Mentel werd op 27-jarige leeftijd botkanker geconstateerd. Daardoor moest haar onderbeen worden geamputeerd. De ziekte keerde telkens terug, en steeds wist Mentel zich op te richten. Slechts vier maanden na haar amputatie stond ze alweer op haar snowboard en zeven maanden later werd ze Nederlands kampioen snowboardcross bij de validen.

Ze ijverde voor de toevoeging van haar sport bij de Paralympische Spelen. Bij de eerste editie in 2014 in het Russische Sotsji veroverde Mentel goud op de snowboardcross. Vier jaar later in Pyeongchang pakte ze zelfs twee gouden medailles. Enkele maanden voor dit evenement in Zuid-Korea moest ze juist een zware operatie ondergaan aan haar nek, omdat een wervel instabiel was geworden na een reeks bestralingen. Ze kreeg een titaniumconstructie om haar nek te ondersteunen.

De eveneens meervoudig wereldkampioene werd zowel in 2014 als in 2018 op het Sportgala gekozen tot Paralympisch Sporter van het Jaar. Aan het einde van de Paralympische Spelen van Sotsji kreeg ze de prestigieuze Wang Youn Dai Award voor haar maatschappelijke inzet.

Mentel beëindigde haar carrière eind 2018. In 2019 belandde ze in een rolstoel vanwege een incomplete dwarslaesie, opgelopen bij een operatie aan een tumor in haar rug. De snowboardster deed in die rolstoel mee aan het tv-programma Dancing With The Stars, waarin ze de finale haalde.

Ze ging zich daarna inzetten voor haar Mentelity Foundation, bedoeld om kinderen en jongvolwassenen met een beperking aan het sporten te krijgen. “Ik heb afgelopen week met een vriendin mijn agenda doorgenomen en we kwamen erachter dat ik tot het eind van het jaar nog zeker niet dood kan gaan”, zei Mentel afgelopen week nog bij de NOS.