Mercedes: in geen enkel opzicht sterker dan Red Bull

De raceauto van Mercedes is in geen enkel opzicht beter dan die van Red Bull. Dat zegt Andrew Shovlin, de technische baas van de Duitse Formule 1-renstal, na de seizoensopener in Bahrein. Hoewel Verstappen de snelste was in alle trainingen en poleposition veroverde, won hij niet de grand prix. De zege ging naar zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton.

“We hebben jarenlang kunnen vertrouwen op onze superieure snelheid op de rechte stukken en snelle bochten, maar daar was nu geen sprake van. Er was geen enkel stukje op het circuit waar wij tijd wonnen”, zei Shovlin, die maar één conclusie trok: “Mercedes heeft een snellere auto nodig, zo simpel is het.”

Dat Hamilton won van Verstappen, was niet zozeer de verdienste van de auto, maar meer die van een iets slimmere tactiek en de fout die Verstappen maakte tegen het einde van de race. De Limburger reed met zijn Red Bull buiten de baan toen hij Hamilton inhaalde en volgens de raceleiding behaalde hij daarmee oneerlijk voordeel. Verstappen aarzelde niet en volgde de instructie op om de koppositie terug te geven aan de Engelsman.