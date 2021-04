Schoonspringsters Jansen en Van Duijn in mei alsnog naar Tokio

De Nederlandse schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn gaan begin mei alsnog naar Tokio voor een wereldbeker, die tevens als olympisch kwalificatietoernooi geldt. Jansen en Van Duijn hebben zich beiden individueel geplaatst voor de Spelen, maar ze hopen daar ook in actie te kunnen komen bij het synchroonspringen vanaf de 3 meterplank.

In eerste instantie zou deze maand een OKT voor de schoonspringers in Tokio worden gehouden. De mondiale federatie FINA besloot dat toernooi echter te schrappen, evenals een OKT voor de synchroonzwemsters, omdat er nogal wat mis was met de coronaprotocollen die de organiserende Japanse zwembond had opgesteld. Namens de Nederlandse bond KNZB uitte ook technisch directeur André Cats zijn zorgen over de gebrekkige aanpak.

Na inmenging van de Japanse autoriteiten, het Internationaal Olympisch Comité en de organisatie van de Spelen zijn de protocollen nu aangescherpt. De FINA heeft er vertrouwen in dat van 1 tot en met 6 mei in Tokio op veilige en verantwoorde wijze wedstrijden gehouden kunnen worden voor de schoonspringers.

Het is nog niet bekend waar en wanneer het OKT voor de synchroonzwemsters wordt gehouden. Dat toernooi werd al twee keer uitgesteld. De Nederlandse tweeling Noortje en Bregje de Brouwer moet op de geschoonde lijst in de top 7 eindigen om zich te plaatsen voor de Spelen.