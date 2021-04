Wielrenner Honoré wint vijfde etappe Ronde van Baskenland

Wielrenner Mikkel Honoré heeft de vijfde etappe in de Ronde van Baskenland op zijn naam geschreven. De Deen van Deceuninck – Quick-Step kwam samen met zijn ploeggenoot Josef Cerny uit Tsjechië over de finish na 160 kilometer, maar drukte zijn wiel in Ondarroa net iets eerder over de streep. De leiderstrui in de Ronde van Baskenland blijft om de schouders van de Amerikaan Brandon McNulty van UAE Team Emirates

Vijf renners onder wie Ide Schelling van Bora-hansgrohe vormden de vlucht van de dag op het heuvelachtige parcours. Schelling moest samen met Andrey Amador de andere drie koplopers laten gaan op de laatste beklimming. De Fransman Julien Bernard, de Tsjech Cerny en de Deen Honoré bleven vooraan over. De twee wielrenners van Deceuninck – Quick-Step lieten de Fransman van Trek-Segafredo met nog bijna 5 kilometer te gaan achter. Het tweetal hield een halve minuut over op het peloton met alle klassementsrenners.

“Ik zou willen dat Cerny hier bij me op het podium was. Hij verdiende het ook om hier te staan”, zei de Deen na zijn tweede zege van het seizoen. Honoré won eerder een etappe in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali in Italië. “Vooral de manier waarop we hier winnen is speciaal. We hebben het als een eendagskoers benaderd en hebben de hele dag een hoog tempo gereden. Op de laatste klim zijn we vervolgens weggereden.”

Honoré bezorgde Deceuninck – Quick-Step alweer de vijftiende zege van het seizoen.

De Ronde van Baskenland eindigt zaterdag met een lastige bergetappe die finisht op de Arrate in Eibar. McNulty heeft 23 seconden voorsprong op de Sloveen Primoz Roglic en 28 seconden op de Deen Jonas Vingegaard, beiden van Jumbo-Visma. De Sloveense Tourwinnaar Tadej Pogacar, de ploeggenoot van McNulty, staat vijfde op 43 seconden.