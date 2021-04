Turnsters zonder eigen coaches naar Spelen

De Nederlandse turnsters die deelnemen aan de Olympische Spelen zullen zonder hun eigen coaches naar Tokio afreizen komende zomer. Mark Meijer, technisch directeur van de gymnastiekbond KNGU, heeft vrijdag de coachstaf bekendgemaakt die de Oranjevrouwen zal begeleiden tijdens de Spelen. Die bestaat uit bondscoach Bram van Bokhoven en de assistent-bondscoaches José van der Veen en de Amerikaanse Aimee Boorman. Die laatste is de coach die de Amerikaanse topturnster Simone Biles bijstond tijdens de Olympische Spelen van Rio 2016.

Het besluit houdt onder meer in dat Sanne en Lieke Wevers wanneer zij aan de Spelen deelnemen, niet worden begeleid door hun vader Vincent Wevers. “Het is een heftig besluit waarmee we duidelijkheid en rust rond het team willen creëren”, aldus Meijer. De turnsters kunnen buiten de centrale trainingen om tot de Spelen wel gewoon met hun eigen coaches werken.

Het besluit is een gevolg van de misstanden die vorig jaar aan het licht kwamen in het vrouwenturnen. Er loopt een onderzoek naar een aantal nu nog actieve coaches. De uitslag daarvan volgt eind april.