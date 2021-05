Weerstand groeit: 60 procent Japanners tegen doorgaan Spelen

De weerstand onder de Japanse bevolking tegen het doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio lijkt almaar groter te worden. In een onderzoek van het persbureau Kyodo geeft bijna 60 procent van de Japanners aan dat er een streep moet door het sportevenement. De coronapandemie, die in Japan nog altijd niet onder controle is, wordt als belangrijkste reden genoemd om de Spelen te schrappen.

Een minderheid van 25 procent vindt dat de Spelen nog wel kunnen doorgaan, maar dan zonder publiek. Slechts 12 procent is van mening dat het evenement kan doorgaan met een beperkt aantal toeschouwers.

De Spelen beginnen al over twee maanden, op 23 juli. Het Internationaal Olympisch Comité en de Japanse organisatie zetten de voorbereidingen gewoon door en plannen een evenement dat onder strenge hygiënevoorschriften moet plaatshebben. Buitenlandse toeschouwers zijn sowieso niet welkom, een besluit over het toelaten van Japanners wordt in juni genomen.

De groeiende aversie tekende zich de afgelopen maanden al af en neemt toe, omdat Japan gebukt gaat onder een groeiend aantal besmettingen. Ruim 350.000 mensen ondertekenden onlangs in korte tijd een petitie waarin wordt opgeroepen om de Olympische Spelen van Tokio te annuleren.

Volgens initiatiefnemer Kenji Utsunomiya, een 74-jarige advocaat die in het verleden diverse keren heeft geprobeerd om gouverneur te worden van Tokio, is het vanwege de coronaperikelen niet verantwoord om komende zomer het mondiale sportevenement in Japan te huisvesten. Wat meespeelt is de trage vaccinatie in Japan. Slechts 1 procent van de 125 miljoen inwoners is pas ingeënt.