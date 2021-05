‘Veekay’ in de voetsporen van idool en mentor Luyendijk

Autocoureur Rinus van Kalmthout is in de voetsporen getreden van zijn grote voorbeeld en mentor Arie Luyendijk. De 20-jarige Hoofddorper won 23 jaar na zijn illustere landgenoot een race in de Amerikaanse autosportklasse IndyCar. Luyendijk zegevierde voor het laatst in Las Vegas in 1998, maar is vooral bekend om zijn twee overwinningen in de beroemde Indy 500 (1990 en 1997).

Van Kalmthout, die racet onder de naam ‘Veekay’, zegevierde in de GMR Grand Prix op het circuit van Indianapolis. Hij moest vanaf de zevende startplek zes auto’s voorbij en slaagde daarin glansrijk. Hij verwees voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean, die van pole was gestart, naar de tweede plaats.

“Het was een perfecte dag en het is ook een droom. Vorig jaar reed ik hier voor het eerst op het podium, nu win ik. Het is geweldig”, reageerde de Nederlander na de race. “Deze zege kwam niet eens onverwacht, want ik wist dat ik de auto had om het te doen. Die was zo snel. Ik ben daarom ook zo blij voor het team en dankbaar. Zonder de jongens uit het team was het nooit gelukt”, zei de coureur van Ed Carpenter Racing na de zegetocht in zijn Chevrolet.

Met nog tien ronden te gaan was zijn voorsprong op Grosjean 9 seconden. De Fransman reed in de slotfase op verse banden snel in op Veekay, maar hij kwam niet in de buurt om de Nederlander nog van de koppositie te kunnen verdrijven. “De focus was gericht op foutloos rijden; brandstof sparen en geen domme dingen doen. Ik maakte me niet echt zorgen en hoopte alleen dat het niet harder zou gaan regenen. Het is fantastisch, ik ben gewoon een racewinnaar. Op naar de Indy 500.”

Met 20 jaar kan Van Kalmthout zich een van de jongste winnaars ooit noemen in de IndyCar. Slechts vijf coureurs waren jonger toen ze een race wonnen. Hij maakte vorig jaar al een opvallend debuut in de Amerikaanse raceklasse en eindigde het seizoen als beste eerstejaars (rookie).

Ook in de Indy 500, die over twee weken wordt gehouden op de ‘Oval’, de ovale baan die om het bochtige circuit van Indianapolis heen ligt waar Van Kalmhout zaterdag zegevierde, maakte de Nederlander indruk. ‘VeeKay’ wist zich vorig jaar als vierde te kwalificeren voor die race, maar een mislukte pitstop brak hem op in de wedstrijd.