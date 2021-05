Atlete Hassan opent baanseizoen met zege op 5000 in Los Angeles

Atlete Sifan Hassan is haar outdoorseizoen begonnen met een overtuigende zege op de 5000 meter. De wereldkampioene op 1500 en 10.000 meter liep in de Sound Running Track Meet in Los Angeles zo’n beetje solo naar een uitstekende tijd van 14.35,34. De Amerikaanse Josette Norris liep op ruime achterstand naar de tweede plaats in 14.51,42.

De 28-jarige Hassan bleef wel boven haar Europees record van 14.22,12, maar ze moest ook in haar eentje het tempo maken. Halverwege de wedstrijd had ze al een voorsprong van 13 seconden op de rest van het veld. In het tweede deel van de race liet ze het tempo iets vieren.

Hassan verblijft alweer enige tijd op haar vertrouwde woon- en trainingsadres in Portland in de Verenigde Staten. Ze kon vanwege de coronapandemie lange tijd niet terug naar Amerika. Pas in maart ontving ze een visum.

Hassan wil deze zomer dubbel succes op de Olympische Spelen in Tokio. Ze mikt op medailles op de 5000 en 10.000 meter. Op 6 juni loopt ze bij de FBK Games in Hengelo een 10.000 meter als voorbereiding.

Afgelopen jaar liep Hassan nauwelijks wedstrijden, maar toch maakte ze grote indruk met de verbetering van het werelduurrecord (18,930 kilometer) en een Europees record op de 10.000 meter (29.36,67).