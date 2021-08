Atlete Klaver: Tokio lijkt wel een stoomcabine

Atlete Lieke Klaver liep naar eigen zeggen ‘gecontroleerd’ naar de halve finales van de 400 meter op de Olympische Spelen in Tokio. “Dit was prima voor nu, maar in de volgende race zal er een tandje bij moeten. Na de halve finales wil ik echt kunnen zeggen dat ik op mijn allerhardst heb gerend”, zei de 22-jarige na haar race bij de NOS. Klaver werd derde in haar heat in 50,37 en ging rechtstreeks door.

De warmte en hoge luchtvochtigheid in Tokio zijn ook een tegenstander, zei ze. “Het had geregend, dus ik verwachtte dat het een beetje was afgekoeld. Maar het leek hier wel een stoomcabine, alsof ik in een magnetron aan het opwarmen was.”

Lisanne de Witte was opgelucht dat ze op basis van haar tijd nogmaals in actie mag komen in het Olympisch Stadion. De 28-jarige atlete finishte als vierde in haar heat in 51,68, maar mocht als een van de zes tijdsnelsten door naar de halve finales. “Ik ben niet heel tevreden over de race, ik liep een beetje kramperig op de laatste meters, misschien kwam dat door de hitte. De eerste 200 meter gingen voor mijn gevoel wel hard, maar ik had een betere tijd verwacht.”