Sprinter Burnet naar halve finales 200 meter in Tokio

De Nederlandse sprinter Taymir Burnet heeft zich op de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de halve finales van de 200 meter. De 28-jarige atleet van Curaçao spurtte in zijn serie naar de derde plaats in een beste seizoenstijd van 20,60 en verzekerde zich van een directe plek in de halve finales woensdagavond (Japanse tijd).

Burnet trok na de bocht goed door op het rechte stuk en moest alleen Jereem Richards uit Trinidad en Tobago (20,52) en de Zuid-Afrikaan Shaun Maswanganyi (20,58) voor laten gaan. “Ik denk dat ik voor het eerst in mijn carrière in baan 2 liep. Dat is niet mijn favoriete baan vanwege de krappe bocht. Je moet slim lopen en energie sparen voor het rechte stuk”, zei hij na zijn race bij de NOS.

“Ik heb op dat laatste stuk alles gegeven en ben tevreden. In de halve finales wil ik sneller”, aldus Burnet, die in aanloop naar de Spelen een knieblessure opliep door een botsing op de training met Joris van Gool. “Ik heb de laatste twee weken veel fysio gehad en veel oefeningen gedaan, het gaat nu een stuk beter. Het goud van Sifan Hassan heeft de hele ploeg enorm gemotiveerd.”

Burnet behoort al enkele jaren tot de beste sprinters in Nederland, maar hij wacht nog op individueel succes. Hij won op de EK in 2018 wel brons met de estafetteploeg op de 4×100 meter. Ook in Tokio zal hij uitkomen op de estafette. De sprinter haalde op de WK van 2019 in Doha de halve finales van de 200 meter. Hij liep toen ook zijn persoonlijk record van 20,34.

In Tokio wordt de opvolger van de Usain Bolt bekend. De Jamaicaanse sprintlegende won drie Spelen achtereen het goud op de 200 meter. De Amerikaan Kenneth Bednarek was de snelste in de series met 20,01. Landgenoot en wereldkampioen Noah Lyles zette met 20,18 de derde tijd neer.