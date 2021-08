Klaver en De Witte door naar halve finales 400 meter in Tokio

De Nederlandse atletes Lieke Klaver en Lisanne de Witte hebben zich bij de Olympische Spelen in Tokio geplaatst voor de halve finales van de 400 meter.

Klaver deed dat het meest overtuigend. De atlete uit Enkhuizen eindigde als derde in haar serie in 51,37 en verzekerde zich direct van een deelname in de halve finales op woensdagavond.

De Witte liep in haar serie naar de vierde plaats en was afhankelijk van haar tijd. Haar 51,68 bleek na de zes heats snel genoeg om ook door te mogen in het olympisch toernooi.

Klaver en De Witte kwamen in Tokio ook al uit in de estafetteploeg op de 4×400 gemengd, die in de finale als vierde eindigde. De Witte mocht in de serie lopen, Klaver werd zowel in de serie als finale ingezet.

De 22-jarige Klaver is het opkomende talent op de 400 meter, die ook snel is op de 200 meter. Ze won al eens een wedstrijd uit de prestigieuze Diamond League en stond dit voorjaar in Polen in de finale van de EK indoor. Ze finishte als vijfde.

De 28-jarige De Witte won brons op de EK van 2018 en ook brons op de EK indoor van 2019. De atlete uit Castricum was tot deze zomer in het bezit van het Nederlands record op de 400 meter met 50,77, maar dat record is ze inmiddels kwijt aan rijzende ster Femke Bol, die al 50,37 liep.

Klaver en De Witte maakten deel uit van het estafetteteam dat op de EK indoor in Polen het goud veroverde op de 4×400 meter.