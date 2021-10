Tennisser Griekspoor wint ook challengertoernooi in Napels

Tennisser Tallon Griekspoor heeft het challengertoernooi van Napels op zijn naam geschreven. Hij versloeg in de finale de Italiaan Andrea Pellegrino in twee sets: 6-3 6-2.

Voor Griekspoor, de mondiale nummer 118, was het zijn elfde zege op rij. Hij heeft sinds zijn nederlaag op de US Open tegen Novak Djokovic niet meer verloren. Griekspoor won in de Daviscup-ontmoeting met Uruguay het tweede enkelspel en schreef vorige week het challengertoernooi van Murcia op zijn naam.

Griekspoor won in Napels zijn vijfde challenger van het seizoen. Eerder dit jaar was hij ook de beste in Praag, Bratislava en Amersfoort. Komende week neemt Griekspoor weer deel aan een challenger in Napels.