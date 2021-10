Vos verslaat Brand en Betsema in eerste wereldbeker in het veld

Marianne Vos heeft de eerste wereldbekerwedstrijd veldrijden van dit seizoen gewonnen. De Brabantse renster van Jumbo-Visma, die de afgelopen weken op de weg tweede werd bij de WK en in Parijs-Roubaix, klopte wereldkampioene Lucinda Brand en Denise Betsema in de Amerikaanse stad Waterloo (Iowa).

De drie Nederlandse veldrijdsters heersten in de eerste wereldbeker van 2021-2022. Brand (32) reed in haar regenboogtrui het grootste deel van de wedstrijd op kop, met Vos en Betsema vlak achter zich. In de zesde en laatste ronde nam Vos de eerste plaats over van Brand. De twee Nederlandse rensters gingen soms zij aan zij door de smalle bochten. De 34-jarige Vos bleek over de snelste sprint te beschikken en schreef de wedstrijd op haar naam. Brand, die Parijs-Roubaix oversloeg omdat ze zich al wilde focussen op de cross, werd tweede. Betsema kwam als derde over de streep.

“Ik heb ontzettend afgezien”, zei Vos. “Het parcours was zo snel. Elke bocht moest ik opnieuw vol aanzetten. In de laatste ronde was het alles of niets. Ik ken Lucinda vrij goed en weet dat ze niet veel ruimte laat en strijdt tot op de meet. Ongelooflijk dat het lukte.”

Komende week staan ook wereldbekerwedstrijden in Fayetteville (woensdag) en Iowa City (zondag) op het programma. De wereldbeker gaat daarna verder in Belgiƫ.