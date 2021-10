Winnaar Bottas: verschil van dag en nacht in Turkije

Op het circuit waar hij vorig jaar naar eigen zeggen zijn slechtste race ooit reed, boekte Valtteri Bottas wellicht zijn mooiste overwinning in de Formule 1. De Finse coureur van Mercedes domineerde de Grote Prijs van Turkije van start tot finish. “Een verschil van dag en nacht”, zei Bottas, toen hem werd gevraagd naar een vergelijking met vorig jaar.

Toen spinde Bottas maar liefst zes keer op het natte Istanbul Park. Hij werd als veertiende afgevlagd in een voor hem beschamende race, waarin zijn teamgenoot Lewis Hamilton zich verzekerde van diens zevende wereldtitel. Nu was het Hamilton die na afloop mopperde, over de in zijn ogen onnodige pitsstop die Mercedes hem in de slotfase liet maken. Bottas mocht na een vrijwel foutloze race voor het eerst in ruim een jaar de hoogste trede van het podium beklimmen.

“Dat was een tijdje geleden”, stelde Bottas onderkoeld vast. “Het voelt goed om weer eens te winnen. Waarschijnlijk was dit een van mijn beste races ooit. De omstandigheden vereisten volledige focus, non-stop. Er was maar één droge lijn, bij een foutje zou je zo de baan af vliegen. Het was lastig, maar dit voelt als een welverdiende overwinning. Na vorig jaar, toen ik hier waarschijnlijk mijn slechtste race ooit reed, is dit een stuk beter. Fijn om dit jaar in ieder geval een race te winnen.” De Fin moet na dit seizoen bij Mercedes plaatsmaken voor de Brit George Russell. Hij stapt zelf over naar Alfa Romeo.