Tennisser Zverev na ‘beste seizoen’ als vierde naar ATP Finals

De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals, het toernooi voor de beste acht spelers van dit seizoen. Zverev (24) doet voor het vijfde jaar op rij mee aan het slottoernooi. De Duitser pakte in 2018 de hoofdprijs in Londen.

Zverev is na Novak Djokovic, Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas de vierde tennisser die een startbewijs heeft bemachtigd voor de ATP Finals. Het toernooi vindt van 14 tot en met 21 november plaats in Turijn.

De Duitser boekte dit jaar al vier toernooizeges. Zverev zegevierde in Acapulco en won de masterstoernooien van Madrid en Cincinnati. Hij pakte ook olympisch goud in Tokio. Op Roland Garros en de US Open haalde de nummer 4 van de wereld de halve finales, waarin hij het moest afleggen tegen respectievelijk Tsitsipas en Djokovic.

“Dit is mijn beste seizoen tot nu toe, ik ben heel blij dat ik me heb gekwalificeerd voor de ATP Finals”, aldus Zverev, die zondag in Indian Wells de derde ronde haalde, waarin hij het gaat opnemen tegen Andy Murray. Tegen de Duitser loopt een onderzoek door de ATP naar huiselijk geweld, na beschuldigingen van zijn Russische ex-vriendin.