Sasnovitsj verslaat weer een grandslamkampioene in Indian Wells

Tennisster Aliaksandra Sasnovitsj uit Belarus had al vliegtickets geboekt voor de reis terug naar huis, maar de nummer 100 van de wereld blijft voorlopig in Indian Wells. Sasnovitsj (27) versloeg met Simona Halep opnieuw een grandslamkampioene op het toptoernooi in Californië. In de tweede ronde had ze al Emma Raducanu geklopt, de Britse tiener die onlangs stuntte door de US Open te winnen.

“Na de loting zag ik dat ik in het kwart zat bij drie grandslamkampioenen. Ik had mijn tickets naar huis dus al geboekt”, zei Sasnovitsj. Ze rekende eerst in twee sets af met Raducanu (6-2 6-4) en was zondagavond ook met 7-5 6-4 te sterk voor Halep, de voormalig nummer 1 van de wereld uit Roemenië die twee grandslamtitels op zak heeft. “Vooraf dacht ik: ik heb 30 procent kans, zij 70 procent. Ik ben gewoon de baan op gegaan om te genieten. En wauw, ik heb gewonnen”, zei de tennisster uit Minsk.

Sasnovitsj staat in de vierde ronde wederom tegenover een grandslamkampioene, landgenote Victoria Azarenka. De tweevoudig winnares van de Australian Open klopte de als zevende geplaatste Petra Kvitova uit Tsjechië met 7-5 6-4. Kvitova, twee keer winnares van Wimbledon, had een ronde eerder Arantxa Rus uitgeschakeld.

De 19-jarige Leylah Fernandez, die op de US Open de finale verloor van Raducanu, bereikte de vierde ronde met een knappe zege op Anastasia Pavlioetsjenkova. De Canadese versloeg de als negende geplaatste Russin in drie sets: 5-7 6-3 6-4.