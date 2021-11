Kira Toussaint, Kim Busch, Maaike de Waard en Valerie van Roon zijn er op de EK zwemmen kortebaan in Kazan niet in geslaagd een medaille te pakken op de 4×50 wisselslag. Het Nederlandse kwartet eindigde in de finale als vierde.

Nederland kwam in Rusland tot een tijd van 1.44,68. Het goud ging in 1.44,19 naar Rusland, zilver was er voor Zweden (1.44,32) en Italiƫ zwom in 1.44,46 naar het brons.

Kort daarvoor verzekerden Toussaint en De Waard zich van een finaleplaats op de 50 meter rugslag. Toussaint deed dat met de tweede tijd: 26,07. Alleen Analia Pigree uit Frankrijk was een fractie sneller: 26,05. De Waard kwam tot 26,10.

Busch lukt het niet de finale te halen van de 100 meter vrije slag. Ze werd met 53,75 zesde in haar race. Marrit Steenbergen noteerde met 52,22 de tweede tijd en plaatste zich wel overtuigend voor de finale.