Kamminga moet op 100 meter schoolslag genoegen nemen met brons

Arno Kamminga heeft op de EK kortebaan in Rusland genoegen moeten nemen met een bronzen plak op de 100 meter schoolslag. De 26-jarige titelhouder werd in Kazan afgetroefd door de Italiaan Nicolò Martinenghi en Ilja Sjymanovitsj uit Belarus.

Martinenghi pakte verrassend de titel in 55,63 en was daarmee 0,14 sneller dan Sjymanovitsj. Kamminga moest slechts 0,02 toegeven op de nummer 2 en kwam tot een tijd van 55,79, een nieuw Nederlands record. Hij was 0,03 sneller dan zijn oude toptijd.

Kamminga kwam moeizaam op gang in de finale, maar kwam op de laatste meters nog dicht bij de Europese titel. Toch was het de 22-jarige Martinenghi die verrassend als eerste aantikte.

Twee jaar geleden werd Kamminga op de EK kortebaan in Glasgow nog Europees kampioen. Sjymanovitsj, met 55,34 houder van het wereldrecord, werd toen ook tweede.

Kamminga werd afgelopen zomer op de Olympische Spelen tweede op de 100 meter schoolslag. Adam Peaty pakte in Tokio de olympische titel.