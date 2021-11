Paardrijden na 2024 geschrapt van moderne vijfkamp

Paardrijden maakt na de Olympische Spelen van 2024 in Parijs niet langer onderdeel uit van de moderne vijfkamp. De aanleiding voor dit besluit is de wereldwijde ophef over de slechte behandeling van enkele paarden tijdens de meest recente Olympische Spelen.

De moderne vijfkamp is een olympische sport die bestaat uit de onderdelen schermen, zwemmen, hardlopen, pistoolschieten en paardrijden. De laatste sport wordt vervangen door een andere discipline. Onbekend is nog welke.

Tijdens de Spelen van Tokio viel bijna 10 procent van de paarden in alle disciplines uit door blessures. Een van die paarden werd vanwege de ernst van de verwondingen zelfs geƫuthanaseerd.

Bij de moderne vijfkamp moeten deelnemers een paard berijden dat hen door loting wordt toegewezen. De atleet krijgt twintig minuten voorbereidingstijd om aan het paard te wennen. De proef zelf is een springparcours.

De Duitse teamcoach Kim Raisner werd deze zomer gediskwalificeerd voor het restant van de Olympische Spelen wegens dierenmishandeling. De internationale bond deed dat naar aanleiding van videobeelden waarop te zien was hoe Raisner het paard Saint Boy, bereden door Annika Schleu, met haar vuist lijkt te slaan.

Voor Schleu lag het goud binnen handbereik, maar het paard dat zij in bruikleen had gekregen, Saint Boy, weigerde meerdere malen. Schleu slaagde er daardoor niet in punten te scoren en eindigde op de 31e plaats. “Raak hem hard! Raak hem!”, schreeuwde Raisner naar Schleu, duidelijk hoorbaar op televisie. De zichtbaar aangeslagen atleet sloeg toen wanhopig het weifelende paard met de zweep. Na afloop kregen de atleet en bondscoach Raisner zware kritiek te verduren.