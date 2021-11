Woods weer op de golfbaan na auto-ongeluk

Golficoon Tiger Woods slaat tien maanden na zijn zware auto-ongeluk weer golfballen. De 45-jarige Amerikaan, die in februari ernstig gewond raakte, postte op social media een korte videoclip waarop te zien is dat hij weer actief is op de golfbaan.

Hij draagt om zijn rechterbeen een compressiekous, waarschijnlijk ter versteviging van zijn been, dat door het ongeluk verbrijzelde. “Ik maak vooruitgang”, was de korte boodschap bij het bericht. Het is onduidelijk of de 15-voudig majorwinnaar ooit nog zijn rentree zal maken op de professionele tour. Hij heeft sinds de Masters in november 2020 geen toernooi meer gespeeld.

Woods reed bijna het dubbele van de maximaal toegestane snelheid toen hij met zijn SUV over de kop sloeg en zwaargewond raakte. Hij verbrijzelde zijn rechterbeen en -enkel en onderging urenlange operaties om pinnen en schroeven in de botten te plaatsen.

Woods won in zijn carrière 82 proftoernooien. In 2019 bekroonde hij een comeback na tal van operaties aan knie en rug met zijn vijfde titel in de Masters.