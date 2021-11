Zverev pakt ten koste van Medvedev titel op ATP Finals

Alexander Zverev heeft de titel veroverd op de ATP Finals, het eindejaarstoernooi voor de acht beste spelers van het seizoen. In Turijn was hij in de finale de Russische titelhouder Daniil Medvedev met 6-4 6-4 de baas.

Drie jaar geleden was de 24-jarige Zverev ook de beste op de ATP Finals. Toen was hij in de finale te sterk voor Novak Djokovic. Tijdens deze editie versloeg hij Djokovic bij de laatste vier, zaterdagavond in een zinderend gevecht van twee├źnhalf uur.

Medvedev, de nummer 2 van de wereld, was negen duels op rij ongeslagen op de ATP Finals. In de poulefase had hij Zverev al verslagen met 7-6 in de derde set, waardoor de Duitser de bonus voor de ongeslagen kampioen al niet meer kon pakken.

Voor Zverev is het zijn tweede grote prijs van het seizoen. De mondiale nummer 3 was afgelopen zomer ook de beste op de Olympische Spelen in Tokio. Tevens won hij twee masterstoernooien; in Madrid en Cincinnati.