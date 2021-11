Red Bull-teambaas Horner maakt excuses voor beledigen marshal

Teambaas Christian Horner van Red Bull heeft een officiële waarschuwing gekregen van autosportfederatie FIA voor het beledigen van een marshal. De Engelsman heeft ook publiekelijk zijn excuses gemaakt voor zijn verkeerd gevallen opmerkingen. “Ik reageerde uit frustratie en maakte de opmerking onder de druk van de situatie”, zei Horner.

Zijn ergernis kwam naar boven toen Max Verstappen anderhalf uur voor de Grote Prijs van Qatar nog een gridstraf van vijf startplaatsen kreeg. De leider in het kampioenschap van de Formule 1 kreeg de straf voor het negeren van gele waarschuwingsvlaggen tijdens de kwalificatierace op zaterdag. Toen hij het oordeel van de stewards hoorde, liet Horner zich gaan en noemde de bewuste official die met twee gele vlaggen had gezwaaid vrij vertaald een ‘ploert’.

“Ik had dat niet moeten zeggen. Het zijn vrijwilligers en ze doen geweldig werk. Zonder hen zou onze sport niet kunnen functioneren. Mijn frustratie betrof niet zozeer de marshal, maar meer de beslissing”, lichtte Horner toe.