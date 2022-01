Freestyle-skiester Hanssen wil via rechter naar Winterspelen

Freestyle-skiester Isabelle Hanssen stapt naar de rechter om deelname aan de Winterspelen van Beijing af te dwingen. Daartoe dient vrijdag om 10.00 uur een kort geding in Utrecht. Hanssen, actief op de halfpipe, wordt bijgestaan door advocaat Cor Hellingman. Ze wil door de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) alsnog worden voorgedragen bij sportkoepel NOC*NSF. De Olympische Spelen beginnen op 4 februari.

De 27-jarige Nijmeegse heeft volgens de regels van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) recht op een startbewijs. Omdat ze niet heeft voldaan aan de strengere prestatie-eisen van NOC*NSF komt ze niet in aanmerking voor de Nederlandse olympische afvaardiging. Hanssen zag echter dat de skibond afgelopen week een uitzondering maakte voor alpineskiër Maarten Meiners en snowboardster Michelle Dekker. NOC*NSF nam de voordracht over en beiden zijn opgenomen in de definitieve ploeg voor Beijing.

“Wat mij nu vooral steekt, is de ongelijkheid in dit proces”, laat Hanssen in een verklaring weten. “Ik wil op een gelijke manier behandeld worden.”