Medvedev verslaat Kyrgios en is tegenstander Van de Zandschulp

Daniil Medvedev heeft op de Australian Open de kraker tegen de Australische tennisser Nick Kyrgios in vier sets gewonnen. Het werd in 2 uur en 58 minuten 7-6 (1) 6-4 4-6 6-2 voor de Russische nummer 2 van de wereld.

Medvedev gaat het nu in de derde ronde opnemen tegen Botic van de Zandschulp, die zich eerder op donderdag verzekerde van een langer verblijf in Melbourne. De Nederlander zag de Fransman Richard Gasquet opgeven.

Van de Zandschulp en Medvedev troffen elkaar in september van vorig jaar in de kwartfinales van de US Open. De Rus won dat duel in vier sets en schreef daarna ook het grandslamtoernooi op zijn naam.

Van de Zandschulp – Medvedev wordt zaterdag gespeeld. Het speelschema voor die dag wordt pas vrijdagmiddag bekendgemaakt.