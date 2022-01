Keniaanse atleet wil parcoursrecord marathon Rotterdam terug

De tweevoudig winnaar van de marathon van Rotterdam Marius Kipserem staat daar over een kleine drie maanden ook weer aan de start. Kipserem zegt dat hij het parcoursrecord, dat hij in 2019 op 2.04.11 zette, wil heroveren. Drie maanden geleden dook de Belg Bashir Abdi in Rotterdam onder de tijd van de Keniaan met een tijd van 2.03.36. Toen werd Kipserem tweede.

Met de tijd van 2.03.36 liep Abdi tijdens de vorige editie een Europees record en de snelste tijd ooit in Nederland. Een paar maanden eerder won Abdi olympisch brons. Ook zijn Nederlandse vriend Abdi Nageeye, winnaar van olympisch zilver, doet op 10 april mee in Rotterdam. Tijdens de Spelen in Japan zweepte Nageeye de Belg in de laatste kilometer op ook voor het podium te gaan.

“Nadat we eerder al Nageeye en Abdi konden presenteren, krijgt het deelnemersveld met de komst van Kipserem nog meer allure”, zegt directeur van de marathon Remco Barbier. “Ik verwacht een spannende en zeer snelle race.”