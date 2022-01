Handballer Schoenaker test negatief, kan meedoen tegen Denemarken

Eindelijk positief nieuws voor de Nederlandse handballers op het EK in Boedapest. Robin Schoenaker, een van de negen internationals die tijdens het toernooi besmet raakte met het coronavirus, heeft maandag negatief getest. De opbouwspeler is toegevoegd aan de wedstrijdselectie voor de derde wedstrijd uit de hoofdronde tegen wereldkampioen Denemarken, die om 18.00 uur begint.

De ploeg haalde eerder al opgelucht adem omdat de laatste testrondes op zondag en maandagochtend geen nieuwe besmettingen hadden opgeleverd. Wel testte de mediamanager van de ploeg positief.

Schoenaker was een van de eerste spelers die in Boedapest besmet raakte en in isolatie moest op zijn hotelkamer. De acht spelers die nu nog steeds in quarantaine zitten zijn Jeffrey Boomhouwer, Iso Sluijters, Dennis Schellekens, Bart Ravensbergen, Rutger ten Velde, Kay Smits, Jasper Adams en Samir Benghanem. Ook keeperstrainer Gerrie Eijlers, fysiotherapeut Robert Baardse en bondscoach Erlingur Richardsson zijn nog in isolatie.