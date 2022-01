Wielrenner Egan Bernal is op de training in de Colombiaanse plaats Gachancipa in botsing gekomen met een bus. Volgens media in zijn geboorteland heeft de renner van Ineos daarbij slechts lichte verwondingen opgelopen.

In 2019 won Bernal op 21-jarige leeftijd de Ronde van Frankrijk. In 2021 schreef hij eveneens de Ronde van Italiƫ op zijn naam.

Nadere informatie over het ongeval ontbreekt nog.