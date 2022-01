Tennisser Tsitsipas in vijf sets naar kwartfinale Australian Open

Tennisser Stefanos Tsitsipas heeft zich naar de kwartfinales van de Australian Open geknokt. De als vierde geplaatste Griek rekende in vijf sets af met Taylor Fritz uit de Verenigde Staten (4-6 6-4 4-6 6-3 6-4).

De 23-jarige Tsitsipas had het erg lastig met de als twintigste geplaatste Amerikaan. Hij won in de vijfde set bij een stand van 4-4 de servicebeurt van Fritz en maakte vervolgens op zijn eigen opslagbeurt geen grote fouten meer.

Tsitsipas was voor de derde keer in vijf deelnames in Melbourne doorgedrongen tot de vierde ronde. Hij bereikte in 2019 en 2021 de halve finales. De Griek stuit in de kwartfinale op Jannik Sinner, de Italiaan die de Australiƫr Alex De Minaur in de vierde ronde geen set gunde: 7-6 (3) 6-3 6-4.

Tsitsipas werd afgelopen jaar op Roland Garros de eerste Griek die een finale van een grandslamtoernooi wist te bereiken. Hij verloor in Parijs van Novak Djokovic na een 2-0-voorsprong in sets.

De 24-jarige Fritz stond voor het eerst in zijn loopbaan in een vierde ronde van een grandslam. Hij verzilverde slechts twee van de 15 breakpunten die hij kreeg. Tsitsipas haalde opgelucht adem na een slijtageslag van 3 uur en 23 minuten. “Het was een epische wedstrijd, dat is alles wat ik kan zeggen”, zei hij. “Ik heb alles gegeven. Ik ben trots op de manier waarop ik heb gevochten. Ik wist dat het fysiek zwaar zou worden en ik wist dat ik geduld moest hebben.”