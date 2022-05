Golfer Thomas wint PGA Championship na historische comeback

De Amerikaanse golfer Justin Thomas heeft voor de tweede keer het PGA Championship gewonnen. De 29-jarige Thomas, die in 2017 al zegevierde op de Amerikaanse major, pakte in Tulsa (Oklahoma) de titel na een zelden vertoonde comeback. Thomas ging de slotronde in met zeven slagen achterstand op de Chileense leider Mito Pereira, maar knokte zich met een ronde van 67 slagen naar de top van het klassement.

Pereira gaf de koppositie op de laatste hole uit handen. De 27-jarige Chileen, die nog nooit een major won, sloeg de bal in het water en moest uiteindelijk een dubbele bogey (+2) invullen op zijn scorekaart. Pereira eindigde daardoor op 276 slagen, één meer dan Thomas en diens landgenoot Will Zalatoris. De twee Amerikanen moesten daarom een play-off over drie holes spelen op de Southern Hills Country Club. Ze begonnen beiden met par op hole 13, waarna Thomas met een birdie op hole 18 het verschil maakte. Het leverde hem voor de tweede keer de enorme Wanamaker-trofee op.

Thomas is na landgenoot John Mahaffey in 1978 de tweede golfer die het PGA Championship wint door op de laatste dag een achterstand van zeven slagen weg te werken. “Hoewel ik veel slagen achter stond, had ik niet veel jongens voor me staan in het klassement”, zei de Amerikaan, die na drie rondes op de gedeelde zevende plek stond. “Dit is een heel lastige baan en ik wist dat van alles kon gebeuren.”

Dat bleek wel, want Pereira gaf een zeker lijkende overwinning uit handen. “Ik was heel nerveus”, bekende de Chileen. “Ik probeerde daar zo goed mogelijk mee om te gaan, maar dat is heel moeilijk. Ik dacht op hole 18 dat ik zou gaan winnen, maar helaas. Ik ga het opnieuw proberen.”

Thomas sprak van “een bizarre dag” in Tulsa. “Eerder deze week kreeg ik de vraag wanneer je een veilige voorsprong hebt. Toen zei ik: het is beter om niét de leiding te hoeven verdedigen. Deze baan is zó zwaar. Ik bleef rustig en ineens stond ik in de play-off.”

De historische comeback van Thomas leverde de winnaar complimenten op van vijftienvoudig majorwinnaar Tiger Woods. “Justin zorgde ervoor dat hij steeds in de race bleef. Toen hij eenmaal de kans kreeg, heeft hij niet meer omgekeken”, schreef Woods op Twitter. “Heel hartelijk gefeliciteerd, Justin Thomas!” De Amerikaan trok zich na een slechte derde ronde van 79 slagen terug uit het toernooi als gevolg van fysieke problemen.