Basketballers Warriors één zege verwijderd van grote NBA-finale

De basketballers van Golden State Warriors zijn nog één overwinning verwijderd van een plek in de grote NBA-finale. De ploeg uit San Francisco won ook het derde duel met Dallas Mavericks in de best-of-sevenserie in de finale in het westen. Onder aanvoering van Stephen Curry (31 punten, 11 assists) en Andrew Wiggins (27 punten, 11 rebounds) zegevierden de Warriors in Dallas met 109-100.

De zesvoudig NBA-kampioen had de eerste twee duels voor eigen publiek al met 112-87 en 126-117 gewonnen. De Warriors kunnen zich dinsdagavond plaatsen voor de grote finale van de NBA, waarin de kampioenen van het westen en het oosten strijden om de titel. In het oosten leidt Miami Heat de serie tegen Boston Celtics met 2-1.

Luka Doncic gooide weliswaar 40 punten bij elkaar voor Dallas Mavericks en ook Spencer Dinwiddie was op schot met 26 punten, maar de thuisclub moest het toch afleggen tegen de gelouterde Warriors. “Dit was een geweldige teamprestatie”, zei de 34-jarige Curry, die in 2015, 2017 en 2018 al kampioen werd met de club uit Californië. “We weten dat we er nog niet zijn, maar het geeft een goed gevoel dat we een marge hebben. We gaan het dinsdag proberen af te maken.”