Hamilton gelooft na inhaalrace in wederopstanding Mercedes

Lewis Hamilton gelooft er weer helemaal in na zijn vijfde plaats in de Grote Prijs van Spanje. De Britse coureur vocht zich in de race op het circuit van Barcelona vanuit een vrijwel geslagen positie terug en eindigde als vijfde.

“Dit is het bewijs dat we eindelijk op de goede weg zijn en spoedig weer om de overwinning meedoen”, zei de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, die tot aan de race in Spanje alleen maar had geklaagd over de belabberde snelheid van zijn Mercedes. “De auto voelde voor het eerst dit seizoen heerlijk. De snelheid was prima. Als ik niet die pech had gehad aan het begin van de race, had ik vooraan mee kunnen strijden tegen de Red Bulls.”

Hamilton startte de race als zesde, maar lag na een paar bochten al laatste. De Deen Kevin Magnussen toucheerde zijn auto, met een lekke band als gevolg. Hamilton dook de pitstraat in voor een nieuwe band, maar lag bij terugkeer op de baan al meer dan 30 seconden achter de rest.

De Brit had de race eigenlijk al opgegeven en vroeg zijn team of hij niet beter kon stoppen om zijn motor te sparen, maar hij kreeg te horen dat hij moest doorrijden en nog makkelijk in de punten kon komen. Op dat moment herinnerde Hamilton zich ook het gesprek van een dag eerder met een 5-jarige terminaal meisje. “Ze vroeg mij of ik de race voor haar wilde winnen. Ik zei dat winnen heel moeilijk zou worden, maar dat ik voor haar wel mijn uiterste best zou doen.”

Vervolgens merkte Hamilton dat zijn Mercedes wel degelijk snel was en prima gedijde op het snikhete asfalt van Barcelona. Hij maakte eerst zijn achterstand goed en slalomde zich vervolgens naar voren in het veld. Kort voor het einde van de race haalde hij de Ferrari van Carlos Sainz in en lag hij vierde.

Tot zijn grote spijt kon Hamilton die positie niet vasthouden omdat hij vanwege een defect in zijn koelingssysteem gas moest terugnemen. De vijfde plaats was het eindresultaat en als beloning voor zijn moedige optreden kozen de fans van de Formule 1 hem tot ‘coureur van de dag’. “Ik was ontdaan toen ik Sainz weer die vierde plek moest teruggeven. Vooral als je bedenkt waar ik vandaan kwam; meer dan 30 seconden achter de rest. Dan rijd je in niemandsland.”