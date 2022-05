Schuurs zou zonder prijzengeld nog aan Wimbledon deelnemen

Demi Schuurs zou volgende maand zelfs nog aan Wimbledon deelnemen als er geen prijzengeld wordt toegekend. De beste dubbelspeelster van Nederland, deze week actief op Roland Garros, denkt er niet aan om het prestigieuze grastoernooi over te slaan nu de WTA en ATP hebben besloten geen punten toe te kennen.

“Al geven ze geen geld, dan nog speel ik Wimbledon. Want Wimbledon blijft Wimbledon en als je puur kijkt naar het tennis dan is het toernooi wel het meest speciaal en uniek. Eigenlijk heb ik me er ook al op voorbereid. De hotelkamers zijn al geboekt, bij wijze van spreken”, aldus Schuurs.

De tennisbonden besloten onlangs om op het grandslamtoernooi in Londen geen punten toe te kennen omdat Wimbledon spelers uit Rusland en Belarus niet welkom heet.

Er wordt gevreesd voor gedevalueerde toernooien tijdens het grasseizoen, maar Schuurs ziet geen reden om haar planning om te gooien. “Voor mij maakt het niet uit: al win ik Roland Garros dan nog speel ik Rosmalen. Spelen in eigen land geeft mij hetzelfde gevoel als spelen in de Billie Jean King Cup of op de Olympische Spelen.”

Het grasseizoen begint een dag na de finale van Roland Garros, onder meer op het Brabantse Autotron. Wimbledon start op maandag 27 juni.

Vier jaar geleden pakte Schuurs de titel in Rosmalen, aan de zijde van de Belgische Elise Mertens. Dit jaar treedt ze aan met de Amerikaanse Desirae Krawczyk, met wie ze sinds enkele weken een vast koppel vormt. Ze wonnen dit seizoen het toernooi van Stuttgart en haalden de finale in Madrid.

De 28-jarige Schuurs was het seizoen nog begonnen met Chan Hao-Ching uit Taiwan, maar die samenwerking bleek niet succesvol. “Er is helemaal niks gebeurd, maar we waren allebei vrij rustig. En zij hield niet zo van trainen en daar had ik best wel moeite mee. Dan wilde ik langer op een toernooi blijven om te trainen en dan zegde ze af omdat ze toch wilde rusten. Dat begon te irriteren.”

Na een moeilijk begin van het jaar en het missen van de Australian Open door een operatie is Schuurs naar eigen zeggen weer “back on track”. “In het begin ging het niet goed met Krawczyk, maar we merkten wel dat er iets in zat, dat er potentie was. In de trainingen wonnen we 85 procent van de oefenwedstrijden”, aldus de specialiste.

“Op de toernooien werden we een paar keer vroeg uitgeschakeld, totdat de Billie Jean King Cup tussendoor kwam. Toen waren we niet bij elkaar, maar hebben we toch contact gehad over hoe we individueel beter konden worden. Daarna is het gaan lopen.”

Schuurs en Krawczyk zijn op Roland Garros als vijfde geplaatst.