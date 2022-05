Van de Zandschulp treft dertienvoudig kampioen Nadal in Parijs

Botic van de Zandschulp neemt het in de derde ronde van Roland Garros op tegen dertienvoudig kampioen Rafael Nadal. Het tennisduel wordt gespeeld op het Court Suzanne Lenglen.

De wedstrijd tussen Van de Zandschulp en Nadal is de derde partij in het tweede stadion van Roland Garros. Eerst worden er op Court Suzanne Lenglen twee duels uit het vrouwentoernooi gespeeld. De eerste wedstrijd begint om 11.00 uur.

Van de Zandschulp (26), opgeklommen naar plek 29 op de wereldranglijst, staat voor het eerst in de derde ronde in Parijs. Begin dit jaar reikte hij ook tot de laatste 32 op de Australian Open en vorig jaar haalde hij op de US Open zelfs de laatste acht.

De 35-jarige Nadal mikt in Parijs op zijn 22e grandslamtitel. Hij heeft één major meer gewonnen dan Roger Federer en Novak Djokovic.

De laatste keer dat een Nederlander tegen Nadal, Federer of Djokovic speelde, was op de US Open van vorig jaar. Tallon Griekspoor verloor in de tweede ronde in drie sets van Djokovic.