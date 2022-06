Hockeyers in doelpuntrijk duel opnieuw langs Engeland

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League ook de tweede wedstrijd tegen Engeland gewonnen. Na de 3-0 van zaterdag eindigde het duel in de Britse hoofdstad Londen in 6-3 voor de ploeg van bondscoach Jeroen Delmee. Daarmee nam Oranje de leiding in de stand van de Pro League over van India.

Nederland kwam in het eerste kwart op voorsprong door twee treffers van Derck de Vilder. Tjep Hoedemakers maakte er 0-3 van. Vlak voor de rust deed Nicholas Bandurak wat terug voor de Engelsen.

De thuisploeg was sterker in het derde kwart en kwam via een treffer van Stuart Rushmere dichterbij. Hoedemakers vergrootte de marge echter weer en Floris Wortelboer bracht die zelfs opnieuw op drie. Rushmere maakte nog zijn tweede van de dag. De Engelsen haalden in de slotfase doelman Oliver Payne naar de kant en daarna bepaalde Dennis Warmerdam op aangeven van Terrance Pieters uit een counter de eindstand op 3-6, door de bal in het lege doel te slaan.

De ploeg van Delmee staat na tien wedstrijden op 28 punten. Dat is er één meer dan India dat al twaalf duels heeft gespeeld. Oranje speelt nog tegen Duitsland, India en Spanje. De Spanjaarden worden geleid door voormalig bondscoach Max Caldas.