Golfer Besseling komt in Hamburg net tekort voor eerste titel

Het is golfer Wil Besseling net niet gelukt zijn eerste titel te veroveren op het Porsche European Open in Hamburg. De 36-jarige Besseling eindigde als tweede in Duitsland. Landgenoot Daan Huizing werd tiende, met -1.

De Nederlander moest de titel aan de Fin Kalle Samooja laten. De 34-jarige Samooja maakte op de slotdag indruk met een ronde van -8, die hij dankte aan liefst acht birdies. Dat was tevens een baanrecord. Hij kwam uit op een totaalscore van -6.

Besseling had in totaal twee slagen meer nodig en ging op de laatste dag rond in 71 slagen, één minder dan het baangemiddelde. Hij begon goed met een birdie op de derde hole, maar presteerde minder op de laatste holes. Op hole 15 noteerde hij een double bogey, oftewel twee slagen boven het baangemiddelde.

Achter Besseling eindigden de Engelsman Richard Mansell en Victor Perez uit Frankrijk als derde, met -3. Perez was vorige week de beste op het Dutch Open, waar Besseling de cut niet haalde.

Door zijn prestatie verzekerde Besseling zich ook van deelname aan het US Open, een van de vier grootste golftoernooien. Het toernooi in Hamburg gold als kwalificatietoernooi voor de major die van 16 tot en met 19 juni wordt gespeeld.

Tevens verdiende Besseling een cheque van 192.500 euro. Voor de winnaar lag 297.500 euro klaar.