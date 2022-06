Nadal ‘heeft energie om door te blijven gaan’ na zege in Parijs

Rafael Nadal heeft na het veroveren van zijn veertiende titel op Roland Garros laten blijken dat hij “energie heeft om door te blijven gaan”. Dat zei de 22-voudig grandslamkampioen in zijn speech tijdens de prijzenceremonie.

“Het betekent zoveel voor me om dit te doen op de belangrijkste baan voor mijn carrière. Ik had nooit durven dromen op mijn 36e nog zo competitief te zijn. Deze titel geeft me energie om door te blijven gaan”, zei Nadal, die zich ook tot de familie en vrienden in zijn box richtte.

“Het is moeilijk om mijn gevoelens te omschrijven. We hebben een moeilijke tijd doorgemaakt qua blessures, maar het is geweldig wat er dit jaar gebeurt. Ik kan jullie niet genoeg bedanken, zonder jullie was dit niet mogelijk.”

Gedurende het toernooi gaf Nadal diverse signalen dat het mogelijk zijn laatste editie van Roland Garros was. De Spanjaard ondervond in aanloop naar het grandslamtoernooi in Parijs hinder van een slepende voetblessure en wordt al zijn hele loopbaan geplaagd door blessures. Tijdens de finale speelde Nadal met injecties.

In aanloop naar de eindstrijd zei Nadal dat hij liever een nieuwe voet zou hebben dan een veertiende titel in Parijs. “Zonder enige twijfel, zou ik dan liever die finale verliezen. Een nieuwe voet zou ervoor zorgen dat ik gelukkig ben in mijn dagelijks leven”, liet hij optekenen.